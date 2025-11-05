Bắt chồng Đoàn Di Băng: Lộ thời điểm kem chống nắng giả bắt đầu tuồn ra thị trường

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP HCM), Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp).

Công bố quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can (từ trái qua Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ)

Cả 3 bị bắt để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu Công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc (thực tế là chủ sở hữu).

Công ty của Liên có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917, Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP HCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng Giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Khám xét nhà Nguyễn Quốc Vũ

Công an xác định, vào khoảng tháng 1-2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai diễn ra việc sản xuất hàng giả.

Cụ thể, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Nguyễn Thị Tuyến là Phó Tổng Giám đốc đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả; Nguyễn Quốc Vũ là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công an xác định, hành vi của Liên, Tuyến và Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô số: 0010123 ngày sản xuất 4-1-2023, 0020623 ngày sản xuất 7-6-2023, 0031123 ngày sản xuất 16-11-2023, 0010124 ngày sản xuất 7-1-2024, 0020424 ngày sản xuất 16-4-2024, 0030624 ngày sản xuất 25-6-2024, 0040724 ngày sản xuất 13-7-2024, phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án.

Các sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki bị thu hồi

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, VB Group được thành lập năm 2021, loại hình Công ty TNHH Một thành viên, có trụ sở tại TP HCM. Người đại diện theo pháp luật kiêm chủ sở hữu là Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) - chồng Đoàn Di Băng. Vốn điều lệ ở thời điểm thành lập doanh nghiệp là 8 tỉ đồng. VB Group có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác như: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, giáo dục mẫu giáo, giáo dục trung học phổ thông,... Về phía Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, theo Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, công ty này được chuyển đổi tên từ Công ty TNHH EBC Group, thành lập vào năm 2014. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Đỗ Thị Lệ Quyên. Hiện tại, công ty đặt trụ sở tại KCN Giang Điền. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Ngoài các ngành nghề liên quan đến sản xuất, doanh nghiệp còn có hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ và cung cấp dịch vụ đóng gói, vận tải.



