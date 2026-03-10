HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt chủ cơ sở sản xuất dấm ăn kém chất lượng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Qua kiểm tra, lực lượng công an ở Ninh Bình phát hiện một cơ sở đã sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn không đảm bảo chất lượng để cung ứng ra thị trường

Ngày 10-3, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, ngụ thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ Luật Hình sự.

Bắt tạm giam chủ cơ sở sản xuất dấm ăn kém chất lượng - Ảnh 1.

Các cơ quan tố tụng thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở sản xuất dấm ăn kém chất lượng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trước đó, qua công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Công an xã Ý Yên tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hộ sản xuất, kinh doanh Quang Minh (có địa chỉ tại tuyến đường 10, thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên) do ông Vũ Văn Dũng điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành đã phát hiện cơ sở sản xuất sản phẩm "Dấm Hoàng Hải" không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn sản phẩm và theo bản tự công bố sản phẩm đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Bắt tạm giam chủ cơ sở sản xuất dấm ăn kém chất lượng - Ảnh 2.

Hàng ngàn chai dấm ăn kém chất lượng được Công an tỉnh Ninh Bình thu giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Căn cứ các quy định của pháp luật, đoàn công tác lập biên bản, thu giữ toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ sản xuất, 12.000 chai dấm thành phẩm (Dấm Hoàng Hải, loại 450 ml/chai); khoảng 1,5 tấn nguyên liệu (Axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng) và hơn 50.000 các nguyên phụ liệu vỏ chai, nắp, vỏ thùng, tem nhãn các loại để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

