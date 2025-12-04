Xét xử phúc thẩm vợ chồng chủ cơ sở cắt tóc, gội đầu ở trung tâm TPHCM

Ngày 4-12, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Thanh Trang và Đinh Minh Tâm (chồng bị cáo Trang; hiện đang tại ngoại) về tội "Chứa mại dâm" liên quan đến hoạt động tại Công ty TNHH Dịch vụ cắt tóc, gội đầu Tuấn Tâm (phường Tân Định, TPHCM).



Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Dịch vụ cắt tóc, gội đầu Tuấn Tâm do bị cáo Đinh Minh Tâm đứng tên giấy phép kinh doanh, còn bị cáo Nguyễn Thanh Trang trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở.

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 1-10-2024, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang bốn khách nam đến cơ sở mua dâm bốn nhân viên nữ.

Vợ chồng bị cáo Trang và Tâm tại toà hôm nay

Trong quá trình điều tra, hai bị cáo thừa nhận, đầu tháng 1-2024, Tâm và Trang thống nhất cho nhân viên nữ bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Cả hai còn thừa nhận trước thời điểm bị bắt, một nhân viên đã bán dâm tại cơ sở và đưa cho Tâm 300.000 đồng là tiền hưởng lợi.

Tháng 8 vừa qua, TAND Khu vực 1 TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm. Tại toà, Trang thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai chỉ cho nhân viên bán dâm một lần. Trái lại, Tâm không thừa nhận cáo buộc. Tâm cho rằng số tiền 300.000 đồng do nhân viên đưa chỉ là "tiền trừ cơm", bị cáo không hề biết đây là khoản tiền thu được từ việc bán dâm.

Vì bị cáo Trang là người không biết chữ, trong quá trình điều tra, mọi biên bản đều có người chứng kiến, được đọc lại cho bị cáo nghe trước khi ký hoặc điểm chỉ. Toàn bộ quá trình hỏi cung đều được ghi âm, ghi hình; khi cần thiết, cơ quan điều tra còn tổ chức đối chất để làm rõ nội dung vụ án.

HĐXX cấp sơ thẩm xác định hai bị cáo đã tổ chức cho bốn người trở lên bán dâm, thuộc trường hợp định khung tăng nặng của tội "Chứa mại dâm". Cấp sơ thẩm cũng đánh giá bị cáo Trang thành khẩn, ăn năn; trong khi Tâm quanh co chối tội, lời khai không thống nhất nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Tâm và Trang mỗi người 7 năm tù cùng về tội "Chứa mại dâm". Sau bản án này, cả hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng không đủ cơ sở chứng minh việc bán dâm diễn ra từ 2 lần trở lên hay xác định được thời điểm, khách mua dâm, nhân viên bán dâm cụ thể. Các lời khai còn mâu thuẫn, chưa đủ cơ sở để áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần như cấp sơ thẩm nhận định. Toà còn cho rằng, bị cáo Tâm đã thay đổi nhận thức về hành vi phạm tội, ăn năn hối cãi.

Xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tuyên phạt Đinh Minh Tâm 3 năm tù; Nguyễn Thanh Trang 5 năm tù cùng về tội "Chứa mại dâm".