Chiều 9-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Tiến Dũng (SN 1966), nguyên là chủ tịch xã Vĩnh An và Trịnh Xuân Nam (SN 1986, nguyên là cán bộ địa chính xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo khoản 3, Điều 230 Bộ luật Hình sự.



Ông Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bắt nguyên chủ tịch xã và thuộc cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, lợi dụng chức năng nhiệm vụ là Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã Vĩnh An, thành viên hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam đã tham gia họp, lập và ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc đối với gần 12.000 m2 đất nông nghiệp.

Đây là diện tích đất do UBND xã Vĩnh An quản lý và giao cho 20 hộ dân thuê, thầu để sản xuất nông nghiệp, cải tạo làm ao nuôi trồng thủy sản.

Cơ quan công an thi hành các lệnh khởi tố, bắt giam ông Hà Tiến Dũng, nguyên chủ tịch xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình thực thi công vụ, 2 cán bộ trên đã "hô biến" toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trên thành đất cơ bản, lâu dài cho hộ gia đình cá nhân theo Nghị định 64 của Chính phủ để lấy tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chi sử dụng xây dựng các công trình cho xã, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.