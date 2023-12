Bắt cựu nữ giáo viên lợi dụng quyền tự do dân chủ

(NLĐ) - TAND TP Đà Nẵng sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Đinh Công Sắt, nguyên thiếu tá Công an Đà Nẵng, cùng ông Nguyễn Phi Duy Linh và ông Dương Tiến (nguyên trung tá công an, trưởng đại diện Báo Công an TPHCM tại Hà Nội), về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước...”, vào hôm nay, 22-9.