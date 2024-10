Bắt đầu cao điểm kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông ở Bình Dương

Sáng 1-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ ra quân, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Thời gian thực hiện là 1 tháng, bắt đầu từ ngày 1 đến 31-10.

Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với các em học sinh vi phạm những quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ ra quân

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ

Kể cả người giao xe cho các em học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển loại phương tiện và trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý giáo dục các em học sinh, đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm những vụ TNGT xảy ra đối với các em học sinh.



Theo thượng tá Trần Phương Toàn, việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của phụ huynh và các em học sinh.

Phòng CSGT xử lý học sinh vi phạm trong sáng nay

Trong thời gian thực hiện, các tổ công tác kiểm tra, xử lý tập trung vào lứa tuổi học sinh THCS và THPT; những tuyến giao thông chính; địa bàn gần khu vực trường học, khu vực có nhiều thanh, thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Các hành vi vi phạm phải xử lý như điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều của đường một chiều; bấm còi, rú ga; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; lạch lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển…