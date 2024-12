Bắt đầu chuyển giao quyền lực ở Syria

Sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad khiến người dân Syria, các quốc gia trong khu vực và cường quốc thế giới không khỏi lo ngại về những gì xảy ra tiếp theo.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã họp kín tại TP New York - Mỹ hôm 9-12 và nhiều nhà ngoại giao cho biết họ vẫn còn bị sốc trước diễn biến ông Assad bị lật đổ trong vòng 12 ngày sau khi cuộc chiến kéo dài và lâm vào cảnh bế tắc trong 13 năm. Sau cuộc họp, các nhà ngoại giao Mỹ và Nga cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an sẽ soạn thảo một tuyên bố về Syria trong vài ngày tới. Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vassily Nebenzia, nhận định phần lớn thành viên nhất trí về sự cần thiết phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của Syria, bảo đảm dân thường được bảo vệ và viện trợ nhân đạo đến được với những người cần. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ, ông Phó Thông, nhấn mạnh tình hình Syria cần được ổn định, phải có một tiến trình chính trị toàn diện và không được để các lực lượng khủng bố trỗi dậy.

Ông Mohamed al-Bashir. Ảnh: Facebook/@SYMINISTRYMEDIA

Trong lúc này, liên minh đối lập bắt đầu những bước đầu tiên trong tiến trình chuyển giao chính quyền. Chỉ huy chính của lực lượng đối lập, Ahmed al-Sharaa (còn được biết đến với tên Abu Mohammed al-Golani) hôm 9-12 đã gặp Thủ tướng Mohammed Jalali và Phó Tổng thống Faisal Mekdad để thảo luận về vấn đề trên. Ông Jalali đã đồng ý chuyển giao quyền lực cho "Chính phủ cứu nguy" của lực lượng đối lập tại tỉnh Idlib và cho biết tiến trình này có thể mất vài ngày. Truyền thông Syria đưa tin ông Mohamed al-Bashir, người đứng đầu "chính phủ cứu nguy" nói trên, được chỉ định thành lập chính phủ mới để quản lý giai đoạn chuyển tiếp tại Syria.