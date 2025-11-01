HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bắt đầu kiểm định các cầu tại dự án thoát nước gần 6.000 tỉ đồng ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trong sáng nay, không cấm xe các phương tiện qua lại trên cầu tại dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai

Sáng 1-11, Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương (đơn vị chủ đầu tư dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) cùng những đơn vị tiến hành thực hiện công tác kiểm định các cầu trên dự án

img

Trong sáng nay, không cấm xe những phương tiện qua lại trên cầu, các đơn vị đã thực hiện khảo sát hiện trường, thực hiện công tác chuẩn bị lắp đặt đà giáo.

img

Lắp đặt thiết bị đo độ lún mố trụ; lắp đặt thiết bị đo ứng suất tĩnh dầm chủ, ứng suất bản mặt cầu; lắp đặt thiết bị đo độ võng dầm; kiểm tra cường độ bê tông...

img

Quá trình kiểm định có liên quan đến việc chất tải thử, do đó trong quá trình điều xe thử tải lên cầu, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông trên cầu.

img

Tiến hành xếp xe thử tải tĩnh, thời gian mỗi lần xếp thử tải tĩnh là khoảng 10 - 15 phút (lúc này các phương tiện xe qua lại trên cầu phải dừng).

img

Sau khi thử tải tĩnh xong, xe cộ và các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Sau khi các phương tiện xe qua lại ổn định, tiến hành các xe thử tải động.

img

Thời gian kiểm tra thử tải động là khoảng 10 - 15 phút. Thời gian này có thể linh động tùy theo thực tế giao thông lúc thử tải để tránh gây ùn tắc giao thông

img

Theo Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc và tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại của các phương tiện trong quá trình kiểm định, cần có những biện pháp điều tiết giao thông hợp lý

CLIP: Cầu Khánh Vân sáng nay (1-11-2025)

