Bạn đọc

Người dân lưu ý khi di chuyển qua 4 cây cầu ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - UBND các phường thông báo trên phương tiện thông tin, loa truyền thanh của địa phương cho người dân được biết chấp hành tham gia giao thông

Ngày 24-10, Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương (đơn vị chủ đầu tư dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) cho biết đã phát đi thông báo gửi đến những địa phương có dự án đi qua về việc tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công tác kiểm định các cầu trên dự án. Việc này được thực hiện trên cơ sở thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng TP HCM.

img

Cầu Thợ Ụt

Cụ thể, cầu Thợ Ụt trên đường ĐT742 thuộc phường Vĩnh Tân và Bình Dương, quá trình kiểm định được thực hiện cho cả 4 làn xe gồm 2 làn chiều đi và 2 làn chiều về cùng một thời điểm. Khi thực hiện công tác kiểm định (thử tải cầu) sẽ chặn xe qua cầu khi điều xe xếp tải trên cầu.

Cầu Bến Sắn trên đường ĐT746 thuộc phường Tân Hiệp và cầu Khánh Vân trên đường ĐT747B thuộc phường Tân Hiệp và Tân Khánh, gồm có 2 đơn nguyên cầu độc lập. Vì vậy, việc kiểm định cầu được thực hiện cho từng đơn nguyên cầu. Việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm định được thực hiện chỉ cho 1 hướng xe chạy (1 đơn nguyên cầu). Khi thực hiện công tác kiểm định (thử tải cầu) sẽ chặn xe qua cầu khi điều xe xếp tải trên cầu.

img

Cầu Khánh Vân

Cầu Tống Băng và cầu Bà Kiên trên đường ĐT747 thuộc phường Tân Khánh, cả hai cầu này đều có 2 làn xe, gồm 1 làn chiều đi và 1 làn chiều về. Vì vậy, việc kiểm định cầu được thực hiện cho cả 2 làn xe. Việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm định được thực hiện cho cả 2 làn xe gồm 1 làn chiều đi và 1 làn chiều về cùng một thời điểm. Khi thực hiện công tác kiểm định (thử tải cầu) sẽ chặn xe qua cầu khi điều xe xếp tải trên cầu.

Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thông Bình Dương cho hay thời gian thực hiện kiểm định các cầu Thợ Ụt, Bến Sắn, Khánh Vân, Tống Băng và Bà Kiên giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 9-11-2025, trong khung giờ từ 7 giờ đến 17 giờ, thời gian chặn xe qua cầu chỉ từ 5 -10 phút mỗi lần, sau đó sẽ thông xe bình thường.

Trong thời gian phân luồng nêu trên, chủ đầu tư đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu đường bộ và người điều tiết giao thông tại hiện trường. UBND các phường thông báo trên phương tiện thông tin, loa truyền thanh của địa phương cho người dân được biết chấp hành tham gia giao thông.

Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai có nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực 22.503 ha, đồng thời cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng 37,4 km đường giao thông cấp khu vực.

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt có tổng mức đầu tư điều chỉnh gần 6.000 tỉ đồng, chiều dài gần 19 km, được chia làm 10 gói thầu thi công. Trong đó, đã khởi công xây dựng 8 gói thầu (1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6A, 6B) với tổng chiều dài hơn 14 km.


Tin liên quan

TP HCM sẽ cưỡng chế hộ dân không bàn giao mặt bằng tại dự án chống ngập suối Cái

TP HCM sẽ cưỡng chế hộ dân không bàn giao mặt bằng tại dự án chống ngập suối Cái

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là công đoạn khó khăn nhất, nếu không quyết liệt thì sẽ khó đạt kế hoạch

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án suối Cái

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt có tổng mức đầu tư điều chỉnh gần 6.000 tỉ đồng, chiều dài gần 19 km, được chia làm 10 gói thầu thi công.

Chủ tịch TP Tân Uyên nói về siêu dự án thoát nước 5.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Công trình dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ giúp giải quyết bài toán thoát nước cho TP Tân Uyên mà cả vùng Đông Nam Bộ.

ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng đảm bảo an toàn phương tiện giao thông Phát triển Nông thôn suối cái
