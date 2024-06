Bắt đầu phát sóng phim truyền hình "Báo thù"

"Báo thù" xoay quanh các câu chuyện về đấu tranh chống buôn lậu tại vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Những cuộc đấu trí cam go giữa lực lượng chức năng và tội phạm, mở ra bí mật đằng sau những âm mưu và tội ác chồng chất. An Nhiên (Kiều Ngân đóng) - nhân vật nữ chính của phim - là con gái nhà khảo cổ học Hai Hiệp. Sau khi vợ mất, ông Hai Hiệp kết hôn với bà Bạch Huệ, cả hai có thêm con gái An Lành. Tuy nhiên, gia đình gặp biến cố, ông Hai Hiệp bị kết án chung thân vì tội giết trung úy Trường thuộc đội phòng chống buôn lậu. Từ đó, An Nhiên sống trong cảnh bị ngược đãi, chịu nạn bạo lực gia đình bởi dượng Bá.



Kiều Ngân vai An Nhiên trong phim “Báo thù” (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

"Phim xoay quanh một nhóm lợi ích, có đến 80% nhân vật đều là phản diện, tạo cho câu chuyện gay cấn từ đầu đến cuối. Phim truyền tải thông điệp: Không ai có được đặc quyền làm điều sai trái. Dù bạn có là ai và đang ở vị trí nào, làm điều ác, điều sai trái thì chắc chắn phải bị trả giá" - đạo diễn Thái Trình bày tỏ.

Dàn diễn viên của phim ngoài Kiều Ngân còn có: Trương Minh Thảo, Quốc Cường, Thân Thúy Hà, Khôi Trần, Ngọc Thuận, Khương Thịnh, Kim Phượng, Đinh Y Nhung...