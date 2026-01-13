Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ghi lô đề và nhiều "thư ký đề"

Ngày 13-1, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với quy mô đặc biệt lớn.

Đường dây này hoạt động trên địa bàn phường Quảng Trị, xã Triệu Phong, xã Hải Lăng và các địa bàn lân cận.

Các đối tượng liên quan đường dây ghi lô đề bị bắt giữ. Ảnh: Thùy Trang

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây ghi lô đề này là Hoàng Thị Thủy (SN 1978, ngụ thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong).

Cùng thời điểm phá án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai lực lượng, bắt giữ đồng loạt 19 đối tượng là các "thư ký đề", đối tượng cấp dưới tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, khai thác dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng, bước đầu ước tính tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2026 đến nay khoảng 1 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.