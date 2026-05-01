Pháp luật

Bắt đối tượng chuyên cho học sinh vay lãi nặng

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ tháng 4-2025 đến tháng 4-2026, Đỗ Ngọc Ninh đã cho 4 học sinh vay tiền dưới hình thức “lãi nằm”, với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày

Ngày 1-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Ninh cho vay lãi nặng tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đỗ Ngọc Ninh tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Ngọc Ninh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, đưa đối tượng vào diện theo dõi, giám sát, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Ngày 23-4, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Đỗ Ngọc Ninh đến làm việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4-2025 đến tháng 4-2026, Đỗ Ngọc Ninh đã cho 4 học sinh vay tiền dưới hình thức "lãi nằm", với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tài chính của các em, đối tượng cho vay nhanh, không cần thủ tục, nhưng áp dụng lãi suất cao, buộc người vay phải trả lãi hằng ngày.

Đáng chú ý, khi các em chậm trả, đối tượng gây áp lực, đe dọa, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập. Qua xác minh, cơ quan công an xác định số tiền thu lợi bất chính của đối tượng lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Truy nã "bà trùm" cho vay nặng lãi hàng trăm tỉ đồng

Truy nã "bà trùm" cho vay nặng lãi hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- Phạm Thị Thanh là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo cho nhiều cá nhân vay với lãi suất "cắt cổ". Tổng số tiền các lần cho vay hàng trăm tỉ đồng

Tìm nạn nhân trong vụ án cho vay nặng lãi tại Tây Ninh

(NLĐO) - Người dân nào từng vay tiền hoặc bị đòi nợ trái pháp luật từ 2 đối tượng, đề nghị đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh

Bắt "ông trùm" cho vay nặng lãi Hải "lé", thu giữ nhiều súng, đạn

(NLĐO)- Cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, Nguyễn Tiến Hải (tức Hải "lé") còn tham gia đánh người gây thương tích.

lãi suất cao vay nặng lãi học sinh gây áp lực, đe doạ
