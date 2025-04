Bắt "ông trùm" cho vay nặng lãi Hải "lé", thu giữ nhiều súng, đạn

Ngày 17-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt xoá ổ nhóm cho vay nặng lãi theo hình thức "tín dụng đen" do Nguyễn Tiến Hải (tức Hải "lé", SN 1992, trú tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) cầm đầu.



Nhóm nghi phạm do Hải "lé" cầm đầu. Ảnh: T.H.

Theo điều tra, qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 9 nghi phạm liên quan ổ nhóm này, gồm: Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài (SN 1991, trú tại xã Bát Tràng); Đặng Tuấn Linh (SN 1994, trú tại Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Minh Hồng (SN 1986, trú tại Thạch Bàn); Đặng Bá Nam (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm); Nguyễn Thiện Nhân (SN 1998, trú tại Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Dương (SN 1992, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm); Nguyễn Xuân Bình (SN 1993, trú tại xã Phú Sơn, huyện Gia Lâm) và Nguyễn Thúy Minh (SN 1983, trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm). Tất cả các nghi phạm này đều đã có tiền án tiền sự, riêng Hải "lé" có 2 tiền án.

Cảnh sát thu giữ nhiều súng, đạn

Cảnh sát xác định Nguyễn Tiến Hải đầu tư số tiền 5 tỉ đồng để cùng một số nghi phạm nêu trên hoạt động cho vay tại Cửa hàng cầm đồ Hải Linh tại số 215 Ngô Xuân Quảng (thị trấn Trâu Quỳ).

Việc cho vay thông qua 2 hình thức: Vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 5.475%/năm); bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày tương ứng với lãi suất là 146%/năm hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày, tương đương mức lãi suất 121,6%/năm. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỉ đồng từ hoạt động cho vay.

Cảnh sát thu giữ nhiều súng, đạn

Bên cạnh việc cho vay nặng lãi, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội còn xác định vào tối 16-1-2025, Hải "lé" cùng Đặng Tuấn Linh, Đặng Bá Nam có va chạm, mâu thuẫn với nhóm khác khi đi liên hoan sinh nhật. Sau đó, nhóm của Hải đã đánh 3 người trong nhóm đối phương bị thương.

Trong quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 4 khẩu súng, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 nghi phạm liên quan đến các hành vi: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm.