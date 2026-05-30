Bắt đối tượng đập vỡ kính chắn gió ô tô

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (SN 1985; ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Tấn Phát tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, tối 5-4, xuất phát mâu thuẫn từ tiếng còi xe khi tham gia giao thông, Phát cùng với hai người quen đã điều khiển xe mô tô chặn đầu xe ô tô do N.T.T (sinh năm 2005, cư trú ấp Phước Ngươn B, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Sau đó, Phát có hành vi đập vỡ kính chắn gió của phương tiện.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.