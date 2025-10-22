Bắt đối tượng lôi kéo nhiều người làm đơn tố cáo không đúng quy định

Ngày 22-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã bắt giữ Nguyễn Thị Oanh (SN 1961, ngụ phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi "Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật".

Nguyễn Thị Oanh bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ để làm rõ hành vi lôi kéo nhiều người làm đơn tố cáo không đúng quy định. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, năm 2014, Nguyễn Thị Oanh cùng một số hộ dân trong khu vực đã đi khiếu kiện các cấp liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nút giao giữa đường sắt Bắc Nam với Quốc lộ 1A.

Các nội dung đề nghị, khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xem xét giải quyết, trả lời theo quy định nhưng vẫn không đồng thuận (mặc dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ), tiếp tục khiếu kiện chây ì tại TP Hà Nội.

Từ tháng 4-2025, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, tỉnh Ninh Bình đã thành lập tổ công tác, tập trung chỉ đạo rà soát vụ việc, tổ chức đối thoại, ban hành văn bản chấm dứt giải quyết vụ việc nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn không đồng thuận, tiếp tục đơn thư, khiếu kiện gây phức tạp tại TP Hà Nội (có lôi kéo, kích động một số trường hợp khác tham gia).

Quá trình đi khiếu kiện, Nguyễn Thị Oanh đã 4 lần bị xử phạt "Vi phạm hành chính về hành vi gây rối an ninh trật tự" và gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Đáng nói, ngoài lấy danh nghĩa đi đòi quyền lợi cá nhân, tố cáo cán bộ có sai phạm trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, Nguyễn Thị Oanh còn có hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho những người khác làm đơn tố cáo, khiếu nại không đúng quy định, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quyền lợi, uy tín của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trước tình hình trên, nhận thấy đây là vụ việc khiếu kiện phức tạp, có dấu hiệu lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tập trung đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.