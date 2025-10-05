Bắt đối tượng tạo dựng hình ảnh "trong sáng, nhân hậu" để bớt xén tiền quyên góp từ thiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt đối tượng tạo dựng hình ảnh "trong sáng, nhân hậu" để bớt xén tiền quyên góp từ thiện

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nông Thị Thu Thuỷ, người chuyên kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, bị khởi tố.

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (SN 1994, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố Nông Thị Thu Thuỷ, người chuyên kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nông Thị Thu Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh "bạch liên hoa" trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực. Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thủy (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ) khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thủy cùng Nguyễn Mạnh Tuân (bị khởi tố trước đó về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh đều kêu gọi từ thiện nhằm móc túi các mạnh thường quân. 

Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên. Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện. 

Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Khởi tố Nông Thị Thu Thuỷ, người chuyên kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Nông Thị Thu Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thủy đã đến Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên để tự thú. Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ. Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhận tiền, Thủy đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.

Theo cơ quan công an, hành vi của Nông Thị Thu Thủy không chỉ đơn thuần là chiếm đoạt tài sản, mà còn nguy hiểm ở chỗ Thủy đã khéo léo dựng lên hình tượng một "thế hệ trẻ nhân văn, nhân ái", sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Hình ảnh đó khiến nhiều người tin rằng Thủy là đại diện cho lớp trẻ sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho cộng đồng. Nhưng thực chất, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy chỉ là toan tính vụ lợi, lợi dụng lòng tin và sự nhân ái của xã hội để làm giàu cho bản thân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Tin liên quan

Kế toán trường cấp 3 khai chiếm đoạt hàng tỉ đồng để... làm từ thiện

Kế toán trường cấp 3 khai chiếm đoạt hàng tỉ đồng để... làm từ thiện

(NLĐO) - Nữ kế toán trường cấp 3 ở TP HCM bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng từ 2 trường học bằng thủ đoạn lợi dụng sự tin tưởng của nhiều hiệu trưởng.

Cựu bí thư Hoàng Thị Thúy Lan khai dùng tiền hối lộ làm từ thiện, ủng hộ người nghèo

(NLĐO)- Khai về số tiền nhận hối lộ, cựu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cho biết đã dùng để làm từ thiện, ủng hộ người nghèo.

Lên mạng kêu gọi từ thiện cho trẻ mồ côi để lấy tiền… mua vàng

(NLĐO) – Nhóm đối tượng ở Bạc Liêu lên mạng kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng rồi đi mua vàng, xe máy…

chiếm đoạt tài sản khởi tố bị can Cơ quan Cảnh sát quyết định khởi tố bị can Cảnh sát điều tra Điện Biên Phủ mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo