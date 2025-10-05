Bắt đối tượng tạo dựng hình ảnh "trong sáng, nhân hậu" để bớt xén tiền quyên góp từ thiện

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (SN 1994, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nông Thị Thu Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh "bạch liên hoa" trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực. Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thủy (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ) khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thủy cùng Nguyễn Mạnh Tuân (bị khởi tố trước đó về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh đều kêu gọi từ thiện nhằm móc túi các mạnh thường quân.

Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên. Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện.

Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Nông Thị Thu Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thủy đã đến Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên để tự thú. Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ. Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhận tiền, Thủy đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.

Theo cơ quan công an, hành vi của Nông Thị Thu Thủy không chỉ đơn thuần là chiếm đoạt tài sản, mà còn nguy hiểm ở chỗ Thủy đã khéo léo dựng lên hình tượng một "thế hệ trẻ nhân văn, nhân ái", sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Hình ảnh đó khiến nhiều người tin rằng Thủy là đại diện cho lớp trẻ sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho cộng đồng. Nhưng thực chất, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy chỉ là toan tính vụ lợi, lợi dụng lòng tin và sự nhân ái của xã hội để làm giàu cho bản thân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ