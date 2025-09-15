HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kế toán trường cấp 3 khai chiếm đoạt hàng tỉ đồng để... làm từ thiện

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Nữ kế toán trường cấp 3 ở TP HCM bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng từ 2 trường học bằng thủ đoạn lợi dụng sự tin tưởng của nhiều hiệu trưởng.

Ngày 15-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (55 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

"Qua mặt" nhiều hiệu trưởng

Cáo trạng cho thấy, trong gần 7 năm, Trang đã lợi dụng sự tin tưởng của các hiệu trưởng để chiếm đoạt tổng cộng hơn 18,7 tỉ đồng từ 2 trường cấp 3 gồm: Trường N.T.M.K và Trường T.L.M.

Theo hồ sơ, khi làm kế toán tại Trường N.T.M.K (từ 2016 đến 2022), Trang nhận thấy các hiệu trưởng không thành thạo nghiệp vụ tài chính. Do đó, Trang lập bộ chứng từ gồm 2 ủy nhiệm chi: tờ đầy đủ thông tin trình hiệu trưởng ký, tờ thứ 2 chỉ ghi số tiền và nội dung chung, sau đó tự sửa tên người thụ hưởng thành Phạm Thị Cúc - người quen của Trang. Khi tiền vào tài khoản Cúc, Trang yêu cầu rút tiền mặt và giao lại cho mình. Thủ đoạn tinh vi này giúp Trang chiếm đoạt 5,1 tỉ đồng trong suốt gần 4 năm mà không bị phát hiện, chỉ bị phát giác khi hiệu trưởng rà soát tài chính và tố giác cơ quan công an.

TP HCM: Nữ kế toán chiếm đoạt 18 , 7 tỉ đồng để làm từ thiện - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa

Chuyển sang Trường T.L.M từ tháng 3-2022, Trang tiếp tục hành vi tương tự, thậm chí lợi dụng hiệu trưởng đang ốm nặng để sử dụng chữ ký và con dấu của trường. Trong các giai đoạn từ 2022 đến 2024, Trang thực hiện hàng trăm giao dịch chi khống, chuyển tiền từ tài khoản trường vào tài khoản cá nhân và tài khoản của Cúc, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13,6 tỉ đồng.

Cáo trạng còn nêu, đối với việc trình ký bộ chứng từ, ngoài thủ đoạn gian dối nêu trên, thì khi trình ký Trang cố tình đứng bên cạnh nói chuyện, hối thúc để lấy hồ sơ nộp cho ngân hàng.

Chiếm đoạt tiền tiêu xài và... làm từ thiện (?)

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trang khai thêm, để chiếm đoạt tiền của các trường, bị cáo đã nhờ Phạm Thị Cúc mở 3 tài khoản ngân hàng. Khi tiền được chuyển vào các tài khoản này, Trang yêu cầu Cúc rút hết tiền mặt và giao lại tại phòng làm việc của Trang, đồng thời không cho Cúc biết nguồn gốc số tiền.

Trang khai rằng tất cả số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân và làm từ thiện, không chia cho chồng, con hay bất kỳ người thân nào trong gia đình.

Sau 1 buổi xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ hành vi và trách nhiệm của Phạm Thị Cúc.

Tin liên quan

Tổng giám đốc tập đoàn lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng của hơn 700 người

Tổng giám đốc tập đoàn lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng của hơn 700 người

(NLĐO) – Tổng giám đốc 1 tập đoàn đã lập 22 văn phòng đại diện khắp cả nước, tung chiêu "lùa gà" để chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng của hơn 700 người.

Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

(NLĐO) - Được nhờ đứng tên 5 lô đất, vợ chồng Võ Nhi tìm cách chiếm đoạt, báo mất sổ đỏ để bán đất.

Giả danh nhà sư "làm phép, đuổi vong" để chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) – Nam thanh niên từ TP HCM lên Đắk Lắk giả danh nhà sư "làm phép, đuổi vong" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 2 phụ nữ.

Chiếm đoạt Kế toán trưởng TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo