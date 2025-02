Bắt đối tượng truy nã quốc tế Lê Thị Hương

Ngày 21-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế từ Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) di lý về Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng truy nã quốc tế Lê Thị Hương - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, chiều 19-2, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hướng dẫn thi hành án và hỗ trợ tư pháp) phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành tổ chức tiếp nhận công dân xuất cảnh trái phép Trung Quốc, do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Đáng chú ý, trong số người về Việt Nam có 2 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế, gồm: Lê Thị Hương (SN 1976, ngụ thôn Quyết Tiến, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có lệnh truy nã quốc tế của Công an tỉnh Thanh Hóa về tội mua bán phụ nữ; Bùi Văn Đề (SN 1990, ngụ xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) có lệnh truy nã quốc tế của Công an tỉnh Thanh Hóa về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2019, Bùi Văn Đề sau khi trộm cắp tài sản tại phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã bỏ trốn sang Trung Quốc và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa ra quyết định truy nã và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện lệnh truy nã Quốc tế.

Bùi Văn Đề tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đáng chú ý sau khi trốn sang Trung Quốc trái phép, Bùi Văn Đề tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản tại Trung Quốc, bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giam và phạt tù 5 năm từ 2019-2024.

Sau khi mãn hạn tù, Cơ quan chức năng Trung Quốc đã trao trả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam ngày 10-2 tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Hiện, cả 2 đối tượng truy nã quốc tế này đã được di lý về Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.