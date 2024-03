Bất động sản đang khởi sắc

Ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Cần Thơ (CaREA), cho rằng đến cuối năm 2023, sóng gió của thị trường BĐS Việt Nam đang dần khép lại, xuất hiện những điểm sáng, tạo bước đệm cho thị trường khởi sắc trong những năm sắp tới.



Sóng gió dần khép lại

"Dòng vốn cho lĩnh vực BĐS được khơi thông sau khoảng thời gian bị siết chặt, 4 lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã tác động rõ nét đến thị trường BĐS. Sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và các bộ, ngành khi có hơn 20 nghị quyết, quyết định, nghị định, thông tư, chỉ thị, công điện với mục đích tháo gỡ khó khăn cho thị trường, nhà đầu tư BĐS và người dân. Đây là một cuộc giải cứu "có một không hai" trong lịch sử phát triển của ngành BĐS Việt Nam" - ông Dương Quốc Thủy nhận định.

Khách hàng xem phối cảnh chung cư cao cấp do Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây làm chủ đầu tư .Ảnh: LINH MỸ

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, thông tin Luật Kinh doanh BÐS sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Ðất đai được thông qua với các thay đổi mang tính tích cực, góp phần tạo thêm động lực và kỳ vọng mới cho thị trường. Trong đó, Luật Kinh doanh BÐS sửa đổi thống nhất và bổ sung nhiều khái niệm pháp lý quan trọng. Luật quy định rõ và tăng điều kiện kinh doanh BÐS là cần phải thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập sàn; mở rộng quyền kinh doanh BÐS của người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam…

Theo ông Phạm Văn Luận, Phó Chủ tịch CaREA, thị trường BĐS tại TP Cần Thơ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, tổng lượng giao dịch BĐS tại TP Cần Thơ năm 2023 đạt 7.155 giao dịch, giảm 20% so với năm 2022 (do khan hiếm nguồn sản phẩm mới và ảnh hưởng bởi tình hình thị trường). Tuy nhiên, tới quý IV/2023, lượng giao dịch tăng 8% so với quý III.

Hồi sinh

ÐBSCL đang được Chính phủ và các nhà đầu tư quan tâm triển khai các dự án. Hạ tầng giao thông từ TP HCM về TP Cần Thơ được kết nối giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng còn tạo ra không gian kinh tế, không gian giao thương giữa TP Cần Thơ và vùng ÐBSCL với TP HCM và vùng Ðông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BÐS Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội BÐS Việt Nam - nói: "Khu vực ÐBSCL còn nhiều dư địa về quỹ đất, về giá trị BÐS khi giá BÐS còn thấp so với các vùng khác trên cả nước. Vì vậy, với chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công vào khu vực ÐBSCL sẽ giúp phát huy, khai thác được những dư địa và tiềm năng sẵn có của vùng và tạo ra sức bật trong thời gian tới. Các tỉnh, thành vùng ÐBSCL cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ, ngoài đầu tư vào hệ thống giao thông, cần tập trung đầu tư vào các hệ thống hạ tầng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và kích thích sự phát triển".

Là trung tâm vùng ÐBSCL, thị trường BÐS Cần Thơ được kỳ vọng khởi sắc nhờ các dự án đã, đang và sẽ triển khai, hứa hẹn tạo tác động lan tỏa ra toàn vùng. Trong đó, phải kể đến như Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh, dự án sân golf Cồn Ấu 18 lỗ, dự án Trung tâm Thương mại AEON Mall Cần Thơ… Dự kiến, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các dự án này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thông qua việc tạo ra nhiều việc làm, thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch... trong đó có BĐS. Ngoài ra, trong năm 2023, Cần Thơ có 5 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, gồm 3 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở xã hội, điều này góp thêm sức nóng cho thị trường BĐS. Đồng thời, việc quy hoạch các tỉnh vùng ĐBSCL được Chính phủ phê duyệt đóng vai trò vừa là khung pháp lý cho việc quản lý, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Chính điều này tạo nên cú hích cho thị trường BĐS của vùng có nhiều tiềm năng phát triển.

Dự báo về tình hình BĐS khu vực ĐBSCL trong năm nay, ông Đỗ Công Nguyên, Tổng Thư ký CaREA, thông tin nguồn cung các dự án sơ cấp trong vùng sẽ khan hiếm, đặc biệt là phân khúc căn hộ tăng từ 5% đến 10%. "Căn hộ chung cư cao cấp trở thành xu hướng an cư và đầu tư mới, được đón nhận tích cực. Riêng đất nền sẽ tăng giá mạnh bởi quy định không được phân lô bán nền ở các đô thị loại đặc biệt, I, II, III có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025. Những sản phẩm có pháp lý chuẩn chỉnh, được triển khai bởi chủ đầu tư uy tín, đáp ứng đúng nhu cầu thực, có mức giá và chính sách tốt sẽ thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư xuống tiền sở hữu" - ông Nguyên phân tích.

Tăng cường thông tin thị trường đến người dân Theo TS Cấn Văn Lực, năm 2024, các cơ quan bộ, ngành cần gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn triển khai để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Ðất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BÐS sửa đổi cùng với các luật liên quan khác. Trong khi đó, doanh nghiệp BÐS tập trung tái cơ cấu, xanh hóa, số hóa trong hoạt động, tích cực tham gia góp ý cho các nghị định, thông tư hướng dẫn dưới luật. Nhà nước tăng cường thông tin thị trường đến người dân và các cơ quan liên quan để góp phần phát triển thị trường BÐS ngày càng công khai, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH