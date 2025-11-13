Tại hội thảo "Bất động sản xanh Việt Nam 2025, xu hướng ESG và danh mục phân loại tài chính xanh" diễn ra chiều 13-11, do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) và Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) tổ chức, các chuyên gia thừa nhận quá trình áp dụng ESG trong ngành bất động sản mang nhiều lợi ích vượt trội.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM (HGBA), Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation, cho biết đến cuối năm 2024, Việt Nam mới có hơn 559 công trình xanh với tổng diện tích khoảng 13,6 triệu m² sàn, trong khi Singapore đã phủ xanh 61% diện tích sàn nhà và đặt mục tiêu đạt 80% vào năm 2030. Sự khác biệt này cho thấy dư địa phát triển rất lớn cho thị trường xanh tại Việt Nam, đồng thời là động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp tiên phong phát triển công trình xanh như Phúc Khang.

Ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành VGBC cho rằng, hiện tại, thị trường bất động sản Việt Nam có thể áp dụng ba kịch bản đầu tư xanh: xây dựng công trình mới, cải tạo các tòa nhà hiện có và sáp nhập hoặc phát triển các dự án mới. Các tiêu chuẩn này giúp xác định rõ thế nào là "xanh", từ việc lắp đặt điện mặt trời, hệ thống xử lý nước, đến sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Đồng thời đảm bảo minh bạch trong quản lý dòng tiền và chứng nhận xanh.

Các diễn giả chia sẽ tại hội thảo

Ông Trey Archer, Giám đốc Phát triển Kinh doanh GRESB cho biết lợi ích của bất động sản xanh không chỉ nằm ở khía cạnh môi trường. Các công trình đạt chứng nhận xanh thường tăng giá trị định giá 5–10%, thu hút khách thuê sẵn sàng trả phí cao hơn 7–15%, đồng thời giúp doanh nghiệp cải thiện hình ảnh thương hiệu, uy tín và khả năng huy động vốn. Đây là yếu tố then chốt khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Theo CBRE Việt Nam, các văn phòng được chứng nhận xanh có giá thuê cao hơn khoảng 6-7% và tỷ lệ lấp đầy cao hơn 4-6% so với các tòa nhà thông thường. Ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn, các tòa nhà này vẫn duy trì hiệu quả thuê tốt nhờ chi phí vận hành thấp, hiệu quả năng lượng và trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng. Ngoài ra, 80% khách thuê mới tại Hà Nội và TP HCM chọn các tòa nhà xanh, phản ánh xu hướng ưu tiên của doanh nghiệp trong việc đặt yếu tố bền vững.