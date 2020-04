Chỉ có 3 dự án mới đáng chú ý ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 175 nền, giảm đến 74% so với nguồn cung mới của quý trước và giảm 32% so với cùng kỳ năm 2019. Theo DKRA Vietnam, đây là quý có nguồn cung đất nền thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Các dự án mới đa phần tập trung ở khu vực vùng ven như quận 9, huyện Bình Chánh, Nhà Bè,…



Nguồn cung thấp nhưng tỉ lệ tiêu thụ cũng không cao, chỉ đạt 81% (khoảng 142 nền), giảm 77% quý trước và giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019. Giao dịch thứ cấp cũng giảm mạnh và mức giá có dấu hiệu giảm.

Một dự án đất nền ở TP HCM vắng khách trong mùa dịch Covid-19

Cũng theo DKRA Vietnam, không riêng gì TP HCM mà các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu…, nguồn cung đất nền mới và sức cầu giảm đáng kể so với quý trước. Ở các khu vực còn lại, giao dịch khá kém dù nhiều chủ đầu tư đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn với nhiều hình thức khuyến mãi, chiết khấu, tặng vàng,... Tuy vậy, mặt bằng giá các dự án mở bán mới lại tăng nhẹ từ 3% - 5% so với quý IV/2019.

Một chuyên gia bất động sản nhận định trong lúc tình hình dịch đang diễn ra, chưa dự báo được chính xác thời điểm hết dịch, trong khi đất nền thường là kênh đầu tư lâu dài hoặc để ở. Chính vì vậy, hiện nay phân khúc này trầm lắng là điều khó tránh. Thời gian tới, nếu các dự án tốt, chắc chắn sẽ được đón nhận nhưng phải là những chủ đầu tư uy tín, giá hấp dẫn…

Trong khi đó, tại báo cáo phân tích về thị trường bất động sản quý II/2020, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định thời gian tới, thị trường nhà đất và đất nền sẽ vẫn là sản phẩm chủ đạo tại nhiều tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TP HCM. Theo đó, giá bán nhà đất và đất nền phụ thuộc vào chất lượng và tiến độ phát triển đô thị cũng như số lượng nguồn cung tại từng địa phương. Khu vực nào có sự đầu tư phát triển đô thị, kinh tế tốt, nguồn dự án chưa nhiều, giá đất trước đó được kiểm soát tốt sẽ tiếp tục giữ giá và có thể tăng chút ít vì những vùng như vậy vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư. Ngược lại, khu vực nào đang tồn nhiều hàng và tốc độ phát triển kinh tế, đô thị không tương xứng, giá bán có thể giảm.