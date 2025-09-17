HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bắt Đức "bê đê" trong đường dây khai thác cát trái phép ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mở rộng điều tra đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê").

Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê"; SN 1980, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bắt Đức "bê đê" trong đường dây khai thác cát trái phép ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê"). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân cũ) bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (cũ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn với rất nhiều đối tượng hoạt động khép kín do Nguyễn Viết Thông, Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cầm đầu.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Phạm Văn Đức là cổ đông tham gia góp vốn chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng quản lý, nhân viên dưới quyền trong Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông, và số tàu thuyền làm thuê khai thá cát trái phép ngoài địa giới mỏ cát số 25 tại huyện Thọ Xuân (cũ).

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 15 đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

