Vợ chồng cùng lĩnh án tù vì khai thác cát trái phép, trốn thuế hàng tỉ đồng

Ngày 12-8, TAND tỉnh Lâm Đồng - cơ sở 1, xét xử vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "Trốn thuế" do các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969, biệt danh: Tú 'ác'), Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973, vợ của Thuận), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977) thực hiện và vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Hoàng Văn Thảo thực hiện.

Theo bản án, Trần Văn Thuận là người điều hành Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận đã 3 lần khai thác trái phép tổng cộng gần 40.000 m³ cát thạch anh ở 3 vị trí khác nhau, trị giá hơn 5,8 tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử nhóm "cát tặc". Ảnh: ĐP

Trong giai đoạn 2022 - 2023, Thuận cùng vợ (giám đốc Công ty Phương Nam - Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (kế toán 2 công ty) trốn thuế bằng cách không lập chứng từ, kê khai sản lượng thấp, giao dịch qua tài khoản cá nhân.

Từ đó, Công ty Long Thái Việt trốn hơn 1 tỉ đồng tiền thuế, Công ty Phương Nam - Bình Thuận trốn thuế hơn 2 tỉ đồng. Nga và Diễm bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Nguyễn Phước Huệ - người bán lớp cát bề mặt cho Thuận khai thác trái phép và thu lợi 170.000.000 đồng nên bị cáo buộc đồng phạm tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Riêng Hoàng Văn Thảo nói dối quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể chạy án giúp Công ty Phương Nam - Bình Thuận, chỉ bị xử lý hành chính; Thuận không bị xử lý hình sự.

Vợ chồng Thuận tưởng thật, 5 lần đưa tiền chạy án cho Thảo với tổng số hơn 2,2 tỉ đồng. Thảo chiếm đoạt số tiền này và bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: ĐP

Liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ) thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến, cơ quan điều tra đã tách để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ.

Căn cứ lời khai, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", 1 năm tù tội "Trốn thuế", tổng hình phạt 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hoàng Văn Thảo bị phạt 15 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Nguyễn Phước Huệ bị HĐXX kết án 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị buộc khắc phục hậu quả bằng tiền.