Bắt được người đàn bà trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 21 năm

Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, ngày 6-6, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thị Hương (SN 1964; trú quận Tân Bình, TP HCM) khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Hương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" vào năm 2003.

Sau khi vi phạm pháp luật, Hương lẩn trốn nhiều nơi trong cả nước và sang Campuchia. Đến năm 2011, Hương thay đổi tên thành Nguyễn Thị Xuân (sinh ngày 8-5-1962) và đến sống tại xã Mỹ Đức.

Mặc dù Hương đã thay tên, năm sinh, nơi thường trú nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Hương.