Bắt được rùa núi viền quý hiếm giữa ruộng, người dân lập tức giao nộp

Ngày 7-1, UBND xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiếp nhận con vật quý hiếm là rùa núi viền do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trước đó, chiều 6-1, trong lúc làm đồng, ông Hoàng Lê Trí Việt (ngụ thôn Gia Độ, xã Triệu Bình) phát hiện 1 con rùa gần khu vực ruộng đang canh tác.

Rùa núi viền quý hiếm do người dân giao nộp

Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, ông Việt đã bắt giữ lại và chủ động liên hệ UBND xã Triệu Bình để giao nộp.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Triệu Bình đã đến lập biên bản, tiếp nhận con rùa này để chăm sóc và tiến hành xác minh chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp.

UBND xã Triệu Bình yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng kiểm lâm hoàn tất thủ tục, tổ chức thả con rùa này về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Con rùa người dân giao nộp nặng 2 kg, là loại rùa núi viền (Manouria Impressa) thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm, cần ưu tiên bảo vệ.