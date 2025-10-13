Người dân vùng biển bắt được con vật hiếm thấy

Ngày 13-10, ông Đặng Nam, Hạt phó Hạt kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Bến Hải, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tổ chức thả con rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 12-10, ông Lê Bang (trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) phát hiện con rùa bò này vào vườn.

Lực lượng chức năng thả con rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Sau khi biết được đây là rùa quý hiếm, ông Bang đã chủ động mang đến Công an xã Bến Hải giao nộp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loài rùa núi vàng (Indotestudo elongata) thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Con rùa này nặng 1 kg, tình trạng khỏe mạnh.

Theo ông Đặng Nam, đây là lần đầu tiên ghi nhận rùa núi vàng xuất hiện ở địa bàn vùng biển. "Có thể do mưa lớn nên con rùa này bị nước lũ cuốn về tận vùng biển"- ông Nam nhận định.

Trong sáng nay, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã thả con rùa này về môi trường tự nhiên phù hợp.

