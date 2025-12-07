Bắt được Trương Văn Hiểu, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt được Trương Văn Hiểu, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Tâm Quân

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định Trương Văn Hiểu trốn lệnh truy nã đặc biệt tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh, làm nghề thợ xây và thường xuyên thay đổi nơi tạm trú

Ngày 7-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tên Trương Văn Hiểu (SN 1980; ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp). Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bắt giữ Trương Văn Hiểu: Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Trương Văn Hiểu lúc bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30-7-2023, Hiểu điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 54, đoạn qua xã Phong Hòa thì đã va chạm với ông S. đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến ông S. bị thương nặng và tử vong sau đó; Hiểu bị thương nhẹ. Quá trình điều tra xác định Hiểu không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong người.

Ngày 24-3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hiểu. Tuy nhiên, Hiếu nhiều lần không chấp hành lệnh triệu tập và rời khỏi địa phương. Đến ngày 13-8-2025, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Hiểu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Hiểu lẩn trốn tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh, làm nghề thợ xây và thường xuyên thay đổi nơi tạm trú.

Từ đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh tổ chức truy bắt thành công khi Hiểu đang tạm trú tại địa bàn xã Mỹ Yên.

Tin liên quan

Cơ quan An ninh điều tra truy nã Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra truy nã Nguyễn Văn Đài

(NLĐO)- Sau khi khởi tố bị can, an Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài.

Công an Quảng Trị bắt được đối tượng truy nã Hồ A Phon

(NLĐO) - Hồ A Phon, đối tượng bị truy nã vì tội cướp giật tài sản đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn

Truy nã cô gái thuê nhà nghỉ cho bạn trai bỏ trốn

(NLĐO) - Thuê nhà để hỗ trợ, giúp sức bạn trai lẩn trốn sau khi vi phạm pháp luật, Bùi Thị Kim Liên bị Công an TP Hà Nội khởi tố và truy nã.

tỉnh Tây Ninh cơ quan Cảnh sát điều tra nồng độ cồn TP HCM tỉnh Đồng Tháp truy nã truy nã đặc biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo