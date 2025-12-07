Bắt được Trương Văn Hiểu, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 7-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tên Trương Văn Hiểu (SN 1980; ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp). Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trương Văn Hiểu lúc bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30-7-2023, Hiểu điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 54, đoạn qua xã Phong Hòa thì đã va chạm với ông S. đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến ông S. bị thương nặng và tử vong sau đó; Hiểu bị thương nhẹ. Quá trình điều tra xác định Hiểu không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong người.

Ngày 24-3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hiểu. Tuy nhiên, Hiếu nhiều lần không chấp hành lệnh triệu tập và rời khỏi địa phương. Đến ngày 13-8-2025, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Hiểu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Hiểu lẩn trốn tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh, làm nghề thợ xây và thường xuyên thay đổi nơi tạm trú.

Từ đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh tổ chức truy bắt thành công khi Hiểu đang tạm trú tại địa bàn xã Mỹ Yên.