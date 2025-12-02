Truy nã cô gái thuê nhà nghỉ cho bạn trai bỏ trốn

Ngày 2-12, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an thành phố đang truy nã đối với Bùi Thị Kim Liên (SN 1999, thường trú tại xã Xuân Thuỷ, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ; nay là xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về tội "Che giấu tội phạm".



Quyết định truy nã đối với Bùi Thị Kim Liên. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, ngày 18-4-2023, xuất phát từ mâu thuẫn đòi nợ, nhóm của Vũ Đức Tấn (SN 1995; trú tại tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) đã mang hung khí đánh nhau với một nhóm khác tại đường Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân cũ, TP Hà Nội).

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn di chuyển vào các tỉnh phía nam. Trong quá trình di chuyển, Tấn được người yêu là Bùi Thị Kim Liên hỗ trợ, giúp sức, thuê nhà nghỉ để lẩn trốn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25-6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Liên về tội "Che giấu tội phạm". Tuy nhiên, Liên bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cảnh sát đã ra quyết định truy nã bị can với cô gái này.

Nếu phát hiện Liên ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.