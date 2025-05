Bắt giam cựu Phó chủ tịch UBND xã 2 lần lừa đảo

(NLĐO)- Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Trung, người điều khiển xe ô tô bán tải gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.