Bắt Giám đốc BQL Dịch vụ công ích Nha Trang

Sáng 26-11, nguồn tin riêng Báo Người Lao Động cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ" xảy ra tại Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty TNHH Dũng Lợi và các công ty có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 bị can.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sâm - Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang

Hai bị can Cường và Dũng

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Sâm - Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang; ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang bị bắt cùng về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ".

Hai bị can khác là ông Trịnh Doãn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Dũng Lợi và bà Phan Thị Như Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TL Nha Trang, cùng bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Một công trình nâng cấp, cải tạo dải phân cách đường Trần Phú, đoạn từ cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan của 14 cá nhân có đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu các cá nhân này có đứng tên tài sản thì có thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản hay chưa; đồng thời cung cấp các thông tin liên quan.

Trong danh sách 14 cá nhân được cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp hồ sơ nhà, đất, có lãnh đạo Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP. Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị Nha Trang, người đại diện theo quy định pháp luật của Công ty TNHH Dũng Lợi.