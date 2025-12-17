HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt giang hồ mạng “Long Tổng”

Như Quỳnh

(NLĐO) - Vàng Văn Ánh, tức “Long Tổng”, bị truy nã nhưng thường xuyên Livestream khoe tiền, sống ảo vừa bị bắt giữ.

Ngày 17-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16-12, tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài thuộc xã Nội Bài, TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04, Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Lào Cai bắt đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh (SN 1993), trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

- Ảnh 1.

Vàng Văn Ánh, biệt danh "Long Tổng" bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Vàng Văn Ánh bị bắt theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18-01-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cũ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 điện thoại đi động, 1 căn cước công dân, 1 hộ chiếu. 

Hiện, Phòng PC04, Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ hình sự đối tượng Vàng Văn Ánh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Vàng Văn Ánh biệt danh là "Long Tổng", là một giang hồ mạng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đối tượng này thường xuyên Livestream khoe tiền, sống ảo.

- Ảnh 2.

Vàng Văn Ánh, tức "Long Tổng", thường xuyên Livestream khoe tiền, sống ảo trên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Hiện, Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xử phạt "giang hồ mạng" Phú Lê dàn dựng video đánh bạc để câu "view"

Xử phạt "giang hồ mạng" Phú Lê dàn dựng video đánh bạc để câu "view"

(NLĐO)- L.V.P. (tức "Phú Lê") thừa nhận dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" để câu "like", câu "view"

Giang hồ mạng Huấn "hoa hồng" bị đánh phải nhập viện

(NLĐO)- Xô xát và bị thương ở vùng trán, giang hồ mạng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") đã phải nhập viện kiểm tra vết thương.

Khởi tố "giang hồ mạng" Khá Bảnh

Ngày 3-4, thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giữ hình sự đối với Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, SN 1993; ngụ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", theo điều 321, điều 322 Bộ Luật Hình sự 2015.

