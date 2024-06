Bắt giữ 2 thanh niên mạo danh cán bộ trường sĩ quan để lừa đảo

Sáng 29-6, Thượng tá Lý Văn Kết - Trưởng Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk - cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Tấn Hiệp (SN 1994) và Trần Anh Duy (SN 2005, cùng ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT bắt giữ 2 thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 17-6, bà Đặng Thị G. (SN 1976, ngụ huyện Ea Súp) đến công an trình báo về việc bị các đối tượng dùng mạng xã hội, mạo danh người thân lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra.

Đến ngày 27-6, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Phan Tấn Hiệp và Trần Anh Duy.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp và Duy khai nhận trước đó đã cùng một số đối tượng dùng điện thoại và ứng dụng messenger để mạo danh con bà G. là anh Hoàng Văn T. (Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 tại tỉnh Đồng Nai).

Các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối rằng anh T. đang bị tạm giam vì vi phạm kỷ luật. Chúng dùng điện thoại di động, ứng dụng messenger mạo danh cán bộ của Trường Sĩ quan Lục quân 2 yêu cầu bà G. phải chuyển gấp tiền để giải quyết.

Tin tưởng, bà G. đã chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản theo hướng dẫn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.