Pháp luật

Bắt giữ 7 người giả danh cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo 11 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, toà án Nhật Bản, các nghi phạm người nước ngoài đã lừa đảo công dân Nhật Bản 11 tỉ đồng.

Ngày 3-3, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố vừa bắt giữ 7 nghi phạm người nước ngoài liên quan ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia.

Bắt giữ 7 người lừa đảo giả danh cảnh sát Nhật Bản , chiếm đoạt 11 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với các nghi phạm trong đường dây. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, các nghi phạm này gồm 3 người quốc tịch Trung Quốc và 4 người quốc tịch Nhật Bản. Trong đó, Z.H. (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8-2025 đến nay, các nghi phạm xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản. Sau đó, các nghi phạm thông báo đã "nhặt được túi giấy tờ" của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp. Sau đó, nhóm nêu trên yêu cầu nạn nhân "phối hợp xác minh điều tra", buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để "phục vụ điều tra".

Với thủ đoạn này, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 11 tỉ đồng.

Khám xét các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản cùng một số tiền mặt Việt Nam đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, trước đó, tháng 1, đơn vị cũng đã triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao do các nghi phạm người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc.

Vụ việc lần này cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức, xuyên quốc gia. Các nghi phạm lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu rồi câu kết với các đối tượng quốc tịch khác để tổ chức lừa đảo công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia.

Cần tiền đánh bạc, nhân viên bảo trì cây ATM liều mạng lừa đảo ngân hàng

Cần tiền đánh bạc, nhân viên bảo trì cây ATM liều mạng lừa đảo ngân hàng

(NLĐO)- Cần tiền đánh bạc qua mạng, Ngô Trọng Đức đã mượn tiền của 2 nhân viên ngân hàng nói "để thử hệ thông ATM" song thực lấy nạp vào tài khoản đánh bạc.

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo 5,6 tỉ đồng bằng chiêu “đáo hạn ngân hàng”

(NLĐO) - Tạo tình huống cần tiền gấp để đáo hạn ngân hàng, người đàn ông ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Truy tố 2 mẹ con Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Huy động vốn hơn 1.700 tỉ đồng để tham gia đầu tư nhưng không ghi danh vào sổ cổ đông, Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố.

lừa đảo công an hà nội tiền điện tử giả cảnh sát
