Ngày 25-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Hồng Chánh (SN 1969; trú phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Hồng Chánh nghe điều tra viên đọc lệnh bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3-9-2025, ông Chánh đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn tiền cho vay để thực hiện đáo hạn ngân hàng, từ đó thỏa thuận vay của bà V.T.T.T. (SN 1975; trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) số tiền 5,6 tỉ đồng trong thời hạn ngắn 1-2 ngày.

Tin tưởng vào quan hệ làm ăn trước đó, bà T. đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của ông Chánh.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Chánh không thực hiện việc cho vay đáo hạn như cam kết mà sử dụng để trả nợ cá nhân và chi tiêu vào mục đích khác, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Chánh là dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin, khiến bị hại tự nguyện chuyển giao tài sản rồi chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc là bị hại trong vụ việc sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.