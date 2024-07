Bắt giữ đại gia "nổi tiếng nhất huyện" vì liên quan cá độ bóng đá

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chư Sê triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng do Lê Phước Tiến (46 tuổi; trú tại xã Ia BLang, huyện Chư Sê) cầm đầu.



Theo điều tra ban đầu, từ giữa tháng 5-2024 đến nay, Lê Phước Tiến đã lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master (tổng đại lý) trên mạng internet và chia thành 5 tài khoản cấp đại lý, giao cho 5 đối tượng: Bùi Chính (56 tuổi), Lê Thế Vinh (45 tuổi), Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi), Đỗ Văn Việt (38 tuổi), Lê Thành Tài (36 tuổi, cùng trú huyện Chư Sê) để tổ chức cá độ bóng đá.

Lô đất trên 7.000 m2 của ông Bùi Chính nằm giữa dự án nhưng sau nhiều lần được chính quyền địa phương điều chỉnh đã nằm ngoài quy hoạch

Qua sao kê các tài khoản giao dịch, cơ quan công an xác định tính đến ngày 6-7, tổng số tiền các đối tượng đã cá độ ước tính khoảng 40 tỉ đồng. Tiến hành khám xét, công an tạm giữ tổng số tiền gần 500 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và một số tang vật, phương tiện liên quan từ các đối tượng.

Trong số các đối tượng trên, ông Bùi Chính được biết đến là đại gia "nổi tiếng nhất huyện" Chư Sê. Ông này có lô đất trên 7.000 m2 được chính quyền địa phương nhiều lần điều chỉnh, đưa ra ngoài quy hoạch, giao đất không qua đấu giá.

Cụ thể, ông Chính có lô đất 15.812 m2 trồng cây lâu năm nằm giữa Dự án Khu trung tâm hành chính mới và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê. Trong khi các hộ xung quanh bị thu hồi đất thì hộ ông Bùi Chính được UBND huyện Chư Sê nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chung, không thông qua cấp có thẩm quyền, để lại nguyên hiện trạng hơn 7.000 m2, chỉ thu hồi hơn 8.600 m2.

Ngoài ra, UBND huyện Chư Sê còn cho phép ông Bùi Chính chuyển đổi hơn 7.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở dù đang được quy hoạch để thực hiện dự án, cho nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất hơn 1,5 tỉ đồng. Hộ ông Bùi Chính còn được giao trên 585 m2 đất ở không thông qua đấu giá.

Vì vậy, nhiều hộ dân xung quanh cho rằng ông Bùi Chính là người "nổi tiếng nhất huyện" vì quá khác biệt so với những trường hợp có đất bị thu hồi nằm trong dự án.