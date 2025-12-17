Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi, người tình của Thái, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Quốc Thái

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Huy (28 tuổi; ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Thái quen biết nhau khi cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang (cũ).

Khoảng tháng 6-2022, sau khi ra tù, Huy đến TPHCM tìm việc làm thì gặp lại Thái. Hai đối tượng rủ nhau lên tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ để "hành nghề" trộm cắp tài sản.

Vào đêm khuya, Huy điều khiển xe máy chở Thái đi trên các tuyến đường của tỉnh Đắk Lắk. Khi phát hiện nhà dân nào khóa cửa ngoài, không có người trông coi thì chúng cắt phá khóa để trộm cắp tài sản.

Đến tháng 10-2022, Liên lên Đắk Lắk và cùng tham gia đi trộm cắp với 2 đối tượng trên.

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11-2022, 3 đối tượng này đã gây ra 8 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản hơn 240 triệu đồng.

Sau khi biết tin Huy bị bắt, Thái và Liên đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh, thành trong nước và qua Campuchia.

Mới đây, khi xác định 2 đối tượng vừa từ Campuchia trở về, đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 1 tổ công tác đến bắt giữ.