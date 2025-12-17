HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ đôi tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, đôi tình nhân lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành, sang Campuchia nhưng vẫn bị sa lưới.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi, người tình của Thái, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ đôi tình nhân trộm cắp tài sản tại Đắk Lắk và Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Quốc Thái

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Huy (28 tuổi; ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Thái quen biết nhau khi cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang (cũ).

Khoảng tháng 6-2022, sau khi ra tù, Huy đến TPHCM tìm việc làm thì gặp lại Thái. Hai đối tượng rủ nhau lên tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ để "hành nghề" trộm cắp tài sản.

Vào đêm khuya, Huy điều khiển xe máy chở Thái đi trên các tuyến đường của tỉnh Đắk Lắk. Khi phát hiện nhà dân nào khóa cửa ngoài, không có người trông coi thì chúng cắt phá khóa để trộm cắp tài sản.

Đến tháng 10-2022, Liên lên Đắk Lắk và cùng tham gia đi trộm cắp với 2 đối tượng trên.

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11-2022, 3 đối tượng này đã gây ra 8 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản hơn 240 triệu đồng.

Sau khi biết tin Huy bị bắt, Thái và Liên đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh, thành trong nước và qua Campuchia.

Mới đây, khi xác định 2 đối tượng vừa từ Campuchia trở về, đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 1 tổ công tác đến bắt giữ.

Tin liên quan

Bắt giữ đôi tình nhân đột nhập nhà dân trộm 10 bao hồ tiêu

Bắt giữ đôi tình nhân đột nhập nhà dân trộm 10 bao hồ tiêu

(NLĐO) – Đôi tình nhân đột nhập nhà dân trộm 10 bao hồ tiêu mang đi bán, lấy tiền đưa nhau đi ăn chơi ở nhiều tỉnh, thành.

Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ khám xét nơi ở của đôi tình nhân nhiều nghi vấn

(NLĐO) – Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động chó nghiệp vụ hỗ trợ khám xét nhà của đôi tình nhân chuyên bán ma túy cho các đầu mối.

Lật mặt đôi tình nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

(NLĐO) – Đôi tình nhân ở An Giang đã thu thập thông tin cá nhân của 136 người để lừa đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỉ đồng

tỉnh Đắk Lắk trộm cắp tài sản tình nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo