Lật mặt đôi tình nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (SN 1983) và Phạm Thu Hồng (SN 1986) - cùng cư trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang – để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng khai nhận tại cơ quan công an

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồng, công an đã thu giữ số lượng lớn sim và điện thoại di động đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra xác định lợi dụng sơ hở của một công ty tài chính (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM) trong việc cho vay trực tuyến qua mạng, Tuấn và Hồng (chung sống như vợ chồng) đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới đứng ra vay tiền của công ty.

Tin tưởng Tuấn, Hồng nên người dân đã cung cấp thông tin cá nhân là căn cước công dân kèm hình ảnh của mình để Tuấn, Hồng làm thủ tục vay tiền của công ty.

Để chiếm đoạt tiền của công ty và một phần tiền vay của khách hàng, Tuấn, Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền.

Sau khi nhận được tiền, Tuấn và Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại thì Tuấn, Hồng chiếm đoạt.

Cơ quan công an khám xét thu giữ tang vật liên quan tại nơi ở của Hồng

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-2024 đến tháng 6-2024, Tuấn và Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới để vay và chiếm đoạt trên 3,2 tỉ đồng.