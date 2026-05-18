Pháp luật

Bắt giữ đối tượng mang theo máy in cùng nhiều tờ tiền giả

T.Trực

(NLĐO) – Ngoài việc thu giữ 424 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, lực lượng chức năng còn giữ máy in tiền giả

Chiều 18-5, Bộ đội Biên phòng Đồn Sa Huỳnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ hành vi tàng trữ, làm tiền giả của đối tượng Cao Đình Lâm (35 tuổi, ngụ phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó vào khoảng 17 giờ, ngày 17-5, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với Công an địa phương tuần tra tại Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Sa Huỳnh.

Bắt giữ đối tượng mang theo máy in tiền giả cùng sấp tiền giả - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Đình Lâm bị bắt giữ

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Cao Đình Lâm điều khiển xe điện, lưu thông theo hướng Nam – Bắc, chở túi xách màu đen và một vali có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Kết quả, trong túi xách và vali của đối tượng Lâm có 424 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, với tổng trị giá 2.720.000 đồng và nhiều hình tờ tiền cùng mệnh giá in trên khổ giấy A4, nhưng chưa được cắt rời.

Lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng này mang theo một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ khác dùng để in tiền giả.

Bắt giữ đối tượng mang theo máy in tiền giả cùng sấp tiền giả - Ảnh 2.

Thiết bị in tiền giả

Cao Đình Lâm thừa nhận, toàn bộ số tiền mệnh giá 5.000 đồng nêu trên là giả; các dụng cụ mang theo là để sử dụng in tiền giả, thuộc sở hữu của cá nhân.

Đối tượng Lâm cho biết đã rời nơi ở bằng xe điện vào ngày 4-5-2026, mang theo tiền giả và dụng cụ in tiền giả để đến Đà Nẵng.

Ngoài số tiền in tại nhà mang theo, trên đường di chuyển, đối tượng Lâm in thêm để trả tiền sinh hoạt và đổi lấy tiền thật của các quán ăn, cửa hàng tạp hóa... Khi đến khu vực phường Sa Huỳnh, đối tượng Lâm đã sử dụng 10 tờ tiền giả (5000 đồng/tờ) để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa trên địa bàn.

Đến khoảng 17 giờ, ngày 17-5, khi đang tiếp tục di chuyển thì Lâm bị Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Năm 2024, đối tượng Cao Đình Lâm đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa (cũ) xử phạt 3 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Lật tẩy bí mật của nhóm thanh niên sử dụng tiền giả

