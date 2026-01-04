Bắt giữ đối tượng truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 4-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác phát hiện một nam hành khách sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Phú Nghĩa (23 tuổi, thường trú xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã.

Lực lượng biên phòng nhanh chóng xác minh và xác định Lê Phú Nghĩa chính là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nghĩa, tiến hành lấy lời khai ban đầu và hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho cơ quan công an có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.