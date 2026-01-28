Bắt giữ gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại vùng biên

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 27-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Quảng Ninh phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ trên địa bàn phường Móng Cái 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại số 8 phố Phan Đình Phùng, phường Móng Cái 1

Tiến hành kiểm tra một kho chứa thực phẩm do Lê Hải M. (24 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn; hiện ở phường Móng Cái 1) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có tổng cộng 3.790 kg thực phẩm các loại, gồm 2.506 kg xúc xích (đóng trong 110 thùng carton, quy cách 600 gram x 21 gói/thùng) và 1.284 kg thực phẩm khác như chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo… được đóng trong 133 thùng carton.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số thực phẩm trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải M. khai nhận số hàng trị giá hơn 217 triệu đồng được bản thân trực tiếp thu gom từ nhiều nguồn tại các chợ trên địa bàn TP Móng Cái (cũ), sau đó vận chuyển về kho tập kết để chờ bán ra thị trường vào dịp cận Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao.

Đáng chú ý, ông Lê Hải M. chưa được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên để tiếp tục điều tra, xử lý.