Bắt giữ kẻ chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng từ “đáo hạn ngân hàng”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ kẻ chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng từ “đáo hạn ngân hàng”

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Huỳnh Văn Thương giới thiệu quen biết cán bộ ngân hàng để tạo niềm tin, sau đó dùng thủ đoạn vay để trả đáo hạn, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Ngày 30-9, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Huỳnh Văn Thương (SN 1985, trú tại phường Phan Thiết) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 5-2019, Thương giới thiệu mình quen biết nhiều cán bộ ngân hàng trên địa bàn, có khả năng giúp người vay vốn đến kỳ hạn không đủ tiền trả có thể làm thủ tục tất toán khoản vay. 

Bắt đối tượng “đáo hạn ngân hàng” rồi chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng- Ảnh 1.

Huỳnh Văn Thương bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

 Lợi dụng thủ đoạn này, Thương vay tiền nhiều người, rồi dùng tiền người cho vay sau để trả một phần gốc và lãi cho người Thương vay trước. 

Đến tháng 6-2022, khi mất khả năng chi trả, Thương bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,4 tỉ đồng của các bị hại.  

Khi lẩn trốn, Thương di chuyển qua nhiều địa phương và đổi tên để che giấu lai lịch. Tối 26-9-2025, khi Thương rời nhà thì các trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ. 

Phương đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra.

Tin liên quan

Dùng "chiêu" đáo hạn ngân hàng lừa bạn bè, người thân hơn 112 tỉ đồng

Dùng "chiêu" đáo hạn ngân hàng lừa bạn bè, người thân hơn 112 tỉ đồng

(NLĐO)- Đưa những thông tin gian dối cần rất nhiều tiền để làm đáo hạn khoản vay cho khách, Nguyễn Thị Lan Anh đã lừa đảo 112 tỉ đồng của bạn bè, người thân

Nhân viên ngân hàng lừa 21 tỉ đồng của nhóm dịch vụ đáo hạn

(NLĐO) – Một nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng chuyên xử lý nợ xấu, chỉnh sửa hồ sơ vay rồi lừa đảo, chiếm đoạt gần 21 tỉ đồng của nhóm dịch vụ đáo hạn.

Nghi án lừa đảo đến 50 tỉ đồng với chiêu thức đáo hạn ngân hàng

(NLĐO) - Viện lý do cần vay tiền thanh toán để đáo hạn tại ngân hàng nên vợ chồng Lê Thị Ngọc Sang tìm nhiều người vay mượn với số tiền khoảng 50 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Lâm Đồng đáo hạn ngân hàng đáo hạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo