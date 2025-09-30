Bắt giữ kẻ chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng từ “đáo hạn ngân hàng”

Ngày 30-9, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Huỳnh Văn Thương (SN 1985, trú tại phường Phan Thiết) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 5-2019, Thương giới thiệu mình quen biết nhiều cán bộ ngân hàng trên địa bàn, có khả năng giúp người vay vốn đến kỳ hạn không đủ tiền trả có thể làm thủ tục tất toán khoản vay.

Huỳnh Văn Thương bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Lợi dụng thủ đoạn này, Thương vay tiền nhiều người, rồi dùng tiền người cho vay sau để trả một phần gốc và lãi cho người Thương vay trước.

Đến tháng 6-2022, khi mất khả năng chi trả, Thương bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,4 tỉ đồng của các bị hại.

Khi lẩn trốn, Thương di chuyển qua nhiều địa phương và đổi tên để che giấu lai lịch. Tối 26-9-2025, khi Thương rời nhà thì các trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ.

Phương đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra.

