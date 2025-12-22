HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm đâm chết bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Ca Linh

(NLĐO) - Vừa ra tù hơn 2 tháng thì Nguyễn Minh Tâm lại có hành vi giết một bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Ngày 22-12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi; ngụ xã Phước Hậu) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Bắt nghi phạm đâm bảo vệ ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 20-12, ông N.A.K. (45 tuổi; ngụ Vĩnh Long) làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Lúc này, một thanh niên chạy đến rồi dùng hung khí đâm ông K. bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn.

Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 22 giờ ngày 21-12, lực lượng công an đã bắt giữ Tâm tại khu nhà ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Bước đầu làm việc, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. Tâm vừa ra tù ngày 3-10 về tội "Trộm cắp tài sản".

Tin liên quan

Vĩnh Long: Công an phát hiện bí mật bên trong ô tô chở 20 thanh niên

Vĩnh Long: Công an phát hiện bí mật bên trong ô tô chở 20 thanh niên

(NLĐO) – Công an phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long chặn dừng ô tô 16 chỗ và phát hiện có 20 người chuẩn bị sang Cần Thơ giải quyết mâu thuẫn.

Án mạng kinh hoàng trong đêm ở Vĩnh Long, 1 người chết, 1 người nguy kịch

(NLĐO) – Do mâu thuẫn cá nhân nên 2 đối tượng ở Vĩnh Long chém 2 thanh niên làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Truy bắt người đàn ông trộm ô tô ở TP HCM rồi trốn về Vĩnh Long

(NLĐO) - Sau khi vào công ty làm được một vài ngày rồi nghỉ, người đàn ông quay lại công ty để trộm cắp.

giết người Vĩnh Long bảo vệ
