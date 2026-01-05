Bắt giữ nghi phạm giết em vợ, dìm dưới ao

Sáng 5-1, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa bắt giữ nghi phạm giết người tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk.

Nghi phạm sát hại em vợ đã bị bắt giữ

Nghi phạm bị bắt giữ là Y.L.E (SN 1986, ngụ buôn Mblớt, xã Ea Na). Nghi phạm này bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên địa bàn xã Ea Na.

Hiện, công an đang lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 21 giờ đêm 4-1, người dân phát hiện 1 thi thể nên trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân là anh Y.B.N. (SN 1986, ngụ buôn Mblớt, xã Ea Na).

Anh Y.B.N. nghi bị anh rể là Y.L.E. (SN 1986, ngụ cùng buôn) dùng đá tấn công và dìm dưới ao khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã nhanh chóng bỏ trốn.