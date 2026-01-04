Lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại, chiều 4-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án. Nghi phạm trong vụ án là H.A.K. (SN 2010; tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) cũng có lời khai ban đầu.

Tại cơ quan chức năng, A.K. khai nhận có quen biết với nữ sinh V.T.M.K (SN 2013; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau - học sinh lớp 7). Trước đó, nghi phạm đã mượn 300.000 đồng của nữ sinh M.K., đến ngày 31-12-2025 thì lấy lý do trả tiền để hẹn gặp.

Thi thể nữ sinh M.K. được người dân phát hiện vào sáng 2-1

Chiều 1-1-2026, nữ sinh trên chạy xe đạp điện đến gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền… Khi chở M.K. đến đoạn đường vắng thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm thì nghi phạm đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự. Lo sợ nữ sinh kể lại vụ việc với gia đình, A.K. đã sát hại nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống vuông tôm của người dân.

Như đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân có dấu hiệu bị đối tượng sát hại rồi ném thi thể xuống vuông nuôi tôm của người dân sát tuyến lộ giao thông.

Sau đó, nạn nhân được xác định là nữ sinh M.K. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định A.K. là nghi phạm sát hại nữ sinh trên nên tiến hành bắt khẩn cấp.







