HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) – H.A.K., nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau, đã có lời khai ban đầu tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại, chiều 4-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án. Nghi phạm trong vụ án là H.A.K. (SN 2010; tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) cũng có lời khai ban đầu.

Tại cơ quan chức năng, A.K. khai nhận có quen biết với nữ sinh V.T.M.K (SN 2013; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau - học sinh lớp 7). Trước đó, nghi phạm đã mượn 300.000 đồng của nữ sinh M.K., đến ngày 31-12-2025 thì lấy lý do trả tiền để hẹn gặp.

Lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau - Ảnh 1.

Thi thể nữ sinh M.K. được người dân phát hiện vào sáng 2-1

Chiều 1-1-2026, nữ sinh trên chạy xe đạp điện đến gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền… Khi chở M.K. đến đoạn đường vắng thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm thì nghi phạm đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự. Lo sợ nữ sinh kể lại vụ việc với gia đình, A.K. đã sát hại nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống vuông tôm của người dân.

Như đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân có dấu hiệu bị đối tượng sát hại rồi ném thi thể xuống vuông nuôi tôm của người dân sát tuyến lộ giao thông.

Sau đó, nạn nhân được xác định là nữ sinh M.K. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định A.K. là nghi phạm sát hại nữ sinh trên nên tiến hành bắt khẩn cấp.



Tin liên quan

Bắt kẻ sát hại người người yêu rồi tự sát

Bắt kẻ sát hại người người yêu rồi tự sát

(NLĐO)- Do ghen tuông, Đặng Thành Giang dùng dao sát hại người yêu rồi tự sát bất thành

Mức án cho nam thanh niên sát hại mẹ ruột để lấy tiền chơi game

(NLĐO) – Chỉ vì muốn có tiền chơi game, một thanh niên ở Gia Lai đã nhẫn tâm sát hại mẹ ruột, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Bực tức vì phải trả nợ cho mẹ, con trai sát hại mẹ đẻ

(NLĐO)- Bà C. vay nợ tiền của nhiều người, hàng tháng Tú phải trả một phần nợ lãi cho mẹ. Tú đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng bà C. không nghe.

khởi tố vụ án Cà Mau nữ sinh hiếp dâm sát hại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo