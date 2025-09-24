HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm thứ 2 vụ cướp giật điện thoại người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Khi Nguyễn Tiến Đạt đón xe khách đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì ngay lập tức bị các trinh sát bắt giữ

Tối 24-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi; ngụ xã Mỹ An) - kẻ liên quan vụ cướp giật điện thoại của bà N.T. T.T. (46 tuổi; ngụ khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi Đạt đón xe khách đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An, ngay lập tức bị các trinh sát bắt giữ.

Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm cướp giật điện thọai của phụ nữ khuyết tật - Ảnh 1.

Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm cướp giật điện thọai của phụ nữ khuyết tật - Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Đạt lúc bị bắt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà T. ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ trước cửa nhà. Lúc này, 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ đến nơi bà đang ngồi.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua bịch ổi trên sạp rồi giật lấy chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng của bà T. Cả 2 đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, đến khoảng 9 giờ ngày 22-9, gia đình phát hiện bà T. đã chết tại phòng ngủ.

Theo gia đình, bà T. bị tật nguyền và bệnh lao phổi. Sau khi lo hậu sự cho bà T., gia đình mới đến Công an phường Long An trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an phường Long An khẩn trương đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin và xác định Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; nơi thường trú xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; nơi thường trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà T.

Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trúc. Trong quá trình làm việc, Trúc khai nhận vào khoảng 11 giờ ngày 21-9, Đạt điều khiển xe máy chở Trúc đến phường Long An để thuê phòng nghỉ.

Tại đây, Đạt rủ Trúc đi tìm tài sản của người sơ hở nhằm chiếm đoạt, còn địa điểm thì Đạt chọn. Do cần tiền tiêu xài nên Trúc đồng ý.

Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm cướp giật điện thọai của phụ nữ khuyết tật - Ảnh 4.

Đạt và Trúc, 2 đối tượng cướp điện thoại của bà T.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Đạt và Trúc trả phòng. Đạt tiếp tục điều khiển xe máy chở Trúc chạy vòng quanh phường Long An để tìm tài sản chiếm đoạt.

Khi đến sạp thịt heo tại khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, Đạt bảo Trúc giả vờ mua đồ để giật lấy điện thoại của bà T.

Sau khi cướp giật được điện thoại, Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An cầm được 300.000 đồng. Đạt giữ tiền và mua cho Trúc 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng cùng 1 chai nước ngọt.

Đạt tiếp tục chở Trúc đến nhà nghỉ khác để thuê ở. Đến khoảng 9 giờ ngày 23-9, Đạt bảo Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An tìm tài sản lấy trộm nhưng Trúc không đồng ý. Sau đó, Đạt bỏ đi đâu thì Trúc không biết...

