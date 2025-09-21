Sáng 21-9, Công an xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ giết người tại tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng liên quan vụ giết người ở Đồng Nai đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông về việc 3 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trên địa bàn phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai vào ngày 18-9 và đang lẩn trốn ở Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo công an các địa phương kiểm tra, rà soát, phối hợp cùng các lực lượng để bắt giữ các đối tượng này, gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi), Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi) - cùng ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng trên đã được Công an tỉnh Tây Ninh bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai để nơi đây tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.