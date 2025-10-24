HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt giữ nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên xe khách rời khỏi địa phương.

Trưa 24-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được Mai Xuân T. (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) - nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ gây xôn xao dư luận.

Thời điểm bị bắt giữ, T. đang trên một xe khách lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng.

Bắt nghi phạm chém dã man đôi nam nữ trong phòng trọ ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Mai Xuân T. tại cơ quan công an

Hiện cơ quan công an đã bàn giao Mai Xuân T. cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xử lý. Bước đầu, Mai Xuân T. đã khai nhận hành vi phạm tội.

Như đã thông tin, tối 23-10, bà Nguyễn Thị T. (SN 1978, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông Võ Chí H. (SN 1988, tỉnh Cà Mau) đang ở tại một phòng trọ ở tổ dân phố 2B (xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị một người đàn ông xông vào cầm hung khí chém cả 2 trọng thương.

Trong đó, bà T. bị thương vùng mặt, đầu, còn ông H. bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Cơ quan công an đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Mai Xuân T. nên khẩn trương truy bắt.

Được biết, trước đây Mai Văn T. và bà Nguyễn Thị T. có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị T. sống chung với nhau như vợ chồng với ông Võ Chí H. Do ghen tuông, Mai Xuân T. đã nhiều lần đe doạ, uy hiếp bà Nguyễn Thị T.

Nghi phạm Mai Xuân T. xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ bị thương được camera ghi lại


Tin liên quan

Công an thông tin vụ đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ

Công an thông tin vụ đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ

(NLĐO) - Công an đã xác định và đang truy bắt hung thủ dùng hung khí truy sát đôi nam nữ trong phòng trọ khiến cả 2 nguy kịch.

Ghen tuông, nam thanh niên tạt xăng truy sát tình địch

(NLĐO) – Nghi vợ có quan hệ với người khác, Huỳnh Kim Vịnh mang xăng đến tạt dằn mặt tình địch rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong

(NLĐO) - Trước khi gây ra vụ thảm sát khiến 3 người bên gia đình nhà vợ thương vong, H.V.L. là thành phần bất hảo, mới ra tù được khoảng 2 năm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo