Bắt giữ người phụ nữ điều hành 21 dây hụi khống

Ngày 14-12, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở của Trịnh Kiều Linh (SN 1970, ngụ thị xã Phú Mỹ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Kiều Linh

Qua điều tra, công an xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 7-2023, Linh đã lập 21 dây hụi khống, tổ chức cho 11 người tham gia.

Sau đó, Linh không cho những người tham gia hốt hụi mà chiếm đoạt tiền của những người còn lại với số tiền 1,8 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ thông báo các cá nhân tham gia chơi hụi, là bị hại của Trịnh Kiều Linh thì liên hệ với điều tra viên Trần Trung Đức (SĐT: 0981.098.498) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.