Bình Dương: Bắt chủ hụi 65 tuổi lừa hơn 13 tỉ đồng

Ngày 9-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Thị Dân, sinh năm 1959, ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bị can Dân bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Dân tại cơ quan điều tra (Ảnh: CABD)

Theo kết quả điều tra xác định, Tạ Thị Dân đã tự kê khống tên của các “hụi viên” không tham gia các dây hụi (gọi tắt là hụi ma) vào danh sách để thu lợi bất chính khi đến kỳ mở hụi.

Bằng thủ đoạn này, Tạ Thị Dân đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo hình thức chơi “hụi” mang nhiều rủi ro, hệ lụy và có thể biến tướng trở thành hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại điều 201 Bộ Luật hình sự. Do đó, người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm khác phù hợp và an toàn, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, vừa phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật khi tham gia.