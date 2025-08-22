HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đánh và ép bạn ký giấy vay nợ

Uyên Châu

(NLĐO)-Vay bạn 500.000 đồng, đã trả nhiều lần nhưng chưa hết, H. bị nhóm bạn đánh và ép ký giấy vay nợ 3 triệu đồng

Ngày 22-8, Công an xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng tuổi đời từ 16 đến 18 tuổi (ngụ các xã An Viễn, Trảng Bom) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đánh và ép bạn ký giấy vay nợ- Ảnh 1.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Vào sáng 16-8, Đ.P. S. H. (16 tuổi, ngụ xã An Viễn) điều khiển xe đạp điện đến nhà bạn ở ấp Tân Phát để chơi. Trong lúc đang ở nhà bạn, H. bị một nhóm 7 đối tượng đến kéo ra ngoài và đánh nhiều nhát vào người rồi khống chế chở đến nhà của Tr.Ph. Đ.Kh. (18 tuổi, ngụ cùng xã).

Tại đây, chúng tiếp tục đánh và ép H. phải ký giấy vay nợ của G.B. (16 tuổi, ngụ xã Trảng Bom) với số tiền 3 triệu đồng lãi suất là 0%.

Do lo sợ bị đánh tiếp nên H. đã ký vào giấy vay tiền giao cho B. Sau đó, nhóm đối tượng thả cho H. về và được gia đình đưa đến Công an xã An Viễn trình báo.

Tại cơ quan công an, H. trình bày vào năm 2024 có vay của B. 500.000 đồng tiền mặt đã trả nhiều lần nhưng chưa trả hết nên bị B. tính lãi thành 3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an xã An Viễn đã bắt giữ 7 đối tượng ngụ tại xã Trảng Bom và An Viễn gồm Tr.Ph.Đ.Kh; G.B; Ng. Ph; Q.H; T.A; P. T. H; Ng X Q. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

vay tiền tuổi teen bắt người trái pháp luật tỉnh đồng nai hành vi phạm tội
